¿Campo Elías Terán renuncia al Ider? El funcionario aclara su situación

El reciente anuncio de Felipe Cabrales, CEO de PRISA Media América, sobre la nueva parrilla de contenidos de Caracol Radio, generó una ola de especulaciones en Cartagena. La inclusión de Campo Elías Terán, actual director del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (Ider), como panelista de alto nivel para el emblemático programa “La Polémica”, despertó dudas sobre su continuidad en el gabinete distrital.

Sin embargo, para tranquilidad de la comunidad deportiva, se confirmó que Terán no abandonará su cargo. El funcionario explicó que su participación en la cadena radial será en calidad de panelista invitado ad honorem, lo que significa que no tendrá un contrato laboral ni vinculación económica con el medio, y sus intervenciones serán estrictamente nocturnas.

El aval del Alcalde

Campo Elías Terán, quien es abogado y cuenta con una trayectoria de décadas en medios como Win Sports y RCN, aclaró que antes de aceptar la invitación consultó directamente con el mandatario local.

“Hablé con el alcalde Dumek Turbay para consultarle y me dio el aval, siempre y cuando siga priorizando mi agenda laboral para el Ider y el Distrito, como siempre he venido haciendo”, precisó Terán, subrayando que participará desde Cartagena sin descuidar sus funciones públicas.

El director del Ider compartirá mesa de debate con figuras del periodismo nacional como Antonio Casale, César Augusto Londoño y Diego Rueda. Mientras tanto, su gestión en el instituto continuará enfocada en la recuperación de la infraestructura deportiva, la construcción de nuevos parques y el fortalecimiento de los programas recreativos en las comunidades más vulnerables de la Heroica.