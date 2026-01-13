Caen presuntos miembros de banda señalada de millonario atraco en Sincelejo

Sincelejo

Un operativo de la Policía permitió desarticular en Sincelejo un grupo de delincuencia común organizada, señalado de participar en un millonario atraco cometido en la capital sucreña.

La acción se cumplió mediante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble ubicado en la calle 24 del barrio Las Américas, donde fueron capturados nueve presuntos integrantes de la banda. A todos se les investiga por los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso con fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, este grupo estaría vinculado al robo ocurrido el pasado 5 de enero de 2026, hacia las 3:30 de la tarde, en un establecimiento comercial situado sobre la carrera 15 de Sincelejo. En ese hecho, una empleada fue intimidada con arma de fuego y despojada de 56 millones 200 mil pesos cuando se dirigía a consignar el dinero en una entidad bancaria.

La investigación avanzó gracias a la información entregada por la comunidad y a la rápida reacción policial, lo que permitió identificar y ubicar a los presuntos responsables, además de recuperar gran parte del dinero hurtado.

Capturados y antecedentes

Entre los detenidos figuran hombres con edades entre los 23 y 36 años, procedentes de municipios como Magangué, Montería, Barranquilla, Cartagena y Valledupar.

Según el reporte oficial, varios de ellos registran múltiples anotaciones judiciales por delitos como hurto, porte ilegal de armas, homicidio, concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar, algunos con historiales que superan las diez anotaciones.

Dinero y elementos incautados

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron un bolso de cuero que contenía 54 millones de pesos en efectivo. Además, fue incautado un revólver calibre 38, diez cartuchos, seis teléfonos celulares, dos placas vehiculares, dos motocicletas tipo Boxer y otros elementos que serán clave dentro del proceso investigativo.

Los capturados, junto con el dinero recuperado y el material incautado, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las audiencias que definirán su situación judicial.