Atentado armado contra directivos de la cárcel de Rivera deja dos personas gravemente heridas

Un atentado armado se registró en la mañana de este martes contra los directivos del Centro Penitenciario y Carcelario de Rivera, cuando se desplazaban en un vehículo particular por inmediaciones del cementerio Jardines El Paraíso, en jurisdicción del municipio de Rivera.

Según la información preliminar conocida, el director del centro penitenciario, Edgar Enrique Rodríguez, el subdirector, coronel Renato Solano, y el hijo menor de edad del director, de 11 años, se movilizaban juntos cuando, hacia las 6:48 de la mañana, fueron interceptados por hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes habrían abierto fuego contra el vehículo.

Como consecuencia del ataque, el subdirector Renato Solano y el menor de edad resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital Universitario de Neiva, donde reciben atención médica especializada. El estado de salud del menor permanece bajo reserva, mientras que se está a la espera de un comunicado oficial sobre la evolución clínica del subdirector.

Las autoridades confirmaron que se trató de un atentado armado y activaron de inmediato un plan candado, además de operativos de búsqueda para dar con los responsables. El caso es materia de investigación y, por ahora, no se han reportado capturas.