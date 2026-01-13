Artistas cartageneros podrán participar por 43 estímulos para llevar su talento a eventos nacionales

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), anunció la apertura de la convocatoria “Cartagena, Ciudad de Derechos para la Circulación Nacional de Artistas y Gestores Culturales Locales – Ciclo 1”, una iniciativa que busca fortalecer la proyección del talento artístico cartagenero en escenarios de circulación nacional durante el año 2026.

Para esta convocatoria, el IPCC ha destinado $192.100.000, que se distribuirán en 43 estímulos, orientados a promover la movilidad cultural, el intercambio de saberes y la participación de artistas, gestores culturales y portadores de tradición en eventos de alcance nacional, reafirmando a Cartagena como un epicentro de creación, diversidad y patrimonio cultural.

Esta convocatoria se enmarca en el Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027 “Cartagena, Ciudad de Derechos”, desde la línea estratégica Vida Digna y el impulsor Artes, Cultura y Patrimonio, y hace parte del programa de Democratización de la Cultura, que promueve el acceso equitativo a estímulos y oportunidades para el sector cultural.

Líneas de circulación y estímulos

La convocatoria contempla dos líneas de circulación:

• Línea de Circulación en el Carnaval de Barranquilla 2026, con 20 estímulos, para la participación de artistas cartageneros en una de las festividades culturales más importantes del país, en las modalidades de danza, música y artes dramáticas y circo.

• Línea de Circulación Nacional, con 23 estímulos, dirigida a las áreas de música, danza, artes dramáticas y circo, artes plásticas y visuales, artes literarias, artes cinematográficas y/o audiovisuales, artesanías y portadores de la cocina tradicional, incluyendo estímulos específicos para grupos étnicos.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, señaló que “esta convocatoria reafirma nuestro compromiso con los derechos culturales y con la circulación del talento cartagenero en escenarios nacionales. Apostarle a nuestros artistas es apostarle a la identidad, la memoria y el futuro cultural de la ciudad”.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa Díaz, indicó que “con esta convocatoria buscamos abrir nuevas oportunidades para que nuestros artistas y gestores culturales lleven su obra, sus saberes y sus tradiciones a otros territorios del país, fortaleciendo el intercambio cultural y la visibilización del patrimonio inmaterial de Cartagena”.

¿Quiénes pueden participar?

• Personas naturales mayores de 18 años, con mínimo dos (2) años de residencia en Cartagena, sus corregimientos o la zona insular.

• Grupos constituidos.

• Personas jurídicas con domicilio en Cartagena y trayectoria cultural mínima de dos (2) años.

Fechas clave

Línea de Circulación en el Carnaval de Barranquilla 2026

• Apertura de inscripciones: 13 de enero de 2026

• Cierre de inscripciones: 23 de enero de 2026 (4:00 p. m.)

• Publicación de propuestas seleccionadas: 9 de febrero de 2026

Línea de Circulación Nacional

• Apertura de inscripciones: 13 de enero de 2026

• Cierre de inscripciones: 30 de enero de 2026 (4:00 p. m.)

• Publicación de propuestas seleccionadas: 23 de febrero de 2026

Los interesados deberán realizar su inscripción y consultar los requisitos técnicos y administrativos en la plataforma oficial:

👉 https://convocatorias.ipcc.gov.co

La convocatoria exige la presentación completa de los documentos requeridos dentro de los plazos establecidos. Las bases, el cronograma detallado, las causales de rechazo y las obligaciones de los ganadores se encuentran disponibles en el documento oficial.