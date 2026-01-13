Alias ‘Wilmercito’ y ‘Andresito’, capturados en atraco en la Transversal 54

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de dos sujetos en el barrio Buenos Aires. Los individuos habían intentado cometer un robo minutos antes; sin embargo, al percatarse de la presencia policial, uno de ellos accionó un arma de fuego contra la víctima, quien afortunadamente resultó ilesa.

Gracias a la rápida y contundente acción de los uniformados, se inició una persecución que culminó con la captura de alias ‘Wilmercito’, de 21 años, quien resultó lesionado en el procedimiento y es atendido en un centro hospitalario. De igual manera, fue detenido alias ‘Andresito’, de 24 años. Ambos sujetos, naturales de Cartagena, fueron puestos a disposición de las autoridades.

Cabe anotar que varios ciudadanos intentaron agredir a los capturados, por lo que fueron trasladados de inmediato a un vehículo policial para preservar su integridad física; este hecho quedó registrado en videos que circulan a través de las redes sociales.

Durante el procedimiento, fue incautada una pistola y la motocicleta donde se movilizaban los presuntos delincuentes.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

Los capturados presentan nueve (09) anotaciones judiciales:

“Wilmercito”

– 01 anotación por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones del año (2025).

– 01 Registro por homicidio (2023).

– 02 anotaciones por el delito de hurto en los años (2022 y 2023).

“Andresito”

– 02 anotaciones por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de los años (2023 y 2025).

– 02 anotaciones por hurto años (2022 y 2024).

– 01 por homicidio (2022).

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad para no tomar justicia por mano propia, por el contrario, la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el Brigadier General Gelver Yecid Peña Araque Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.