“Yeison Jiménez siempre escogió el camino correcto”: Juan Pablo Raba

Con un simple pinchazo en el dedo: Xavier Morató explicó el avance para detectar el Alzheimer

Juan Pablo Raba, actor colombiano y creador del pódcast Los hombres sí lloran, pasó por los micrófonos de la W para expresar sus sensaciones tras el fallecimiento de Yeison Jiménez y su equipo el pasado sábado 10 de enero.

Raba recordó con cariño el encuentro que tuvo con el cantante de música popular hace aproximadamente nueve meses para la grabación de su pódcast. Raba destacó no solo el talento que tenía Jiménez, sino también la calidad humana y la estrecha relación que mantenía con su equipo de trabajo.

“Me llamó mucho la atención, lo bien que trabajaba con su equipo, cuánto lo querían y cuánto lo respetaban, eran chicos muy jóvenes con ganas de salir adelante”, afirmó Raba, enviando un mensaje de solidaridad a las familias de todas las víctimas del accidente.

“Esa conversación fue hace nueve meses y nosotros no nos conocíamos, después de eso entablamos una relación muy bonita de amistad”, comentó el actor, afirmando como todo fluyó con naturalidad tras la participación del cantante en su pódcast.

Sobre su pódcast, Raba afirmó que “es lo más humano que he hecho”, “es lo que me presenta a mí como soy”, destacando también que Yeison Jiménez se encontraba en la cúspide de su carrera y como le conmovió su fallecimiento.

“Los aprendizajes son demasiados, su historia demuestra muchas cosas, si quieres puedes, la energía puede por encima de todo, la resiliencia, Yeison siempre escogió el camino correcto”, agregó Raba sobre la lección que le dejó su conversación con el cantante.

El actor también compartió detalles sobre su presente profesional, revelando que se encuentra en Texas grabando un nuevo proyecto del universo de Yellowstone, un spin-off titulado The Dutton Ranch y aseguró que seguirá viajando a Colombia para continuar con las grabaciones de su pódcast, Los Hombres si Lloran.

Finalmente, el actor volvió a afirmar que reafirmó el propósito de su proyecto es normalizar la conversación sobre la salud mental masculina, esto con el objetivo de crear dinámicas que acerquen más a los oyentes y permitan que los hombres, y la sociedad en general, no se sientan solos.

“Queremos que nuestros oyentes se sientan más cerca, más atendidos, más escuchados”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Siempre escogió el camino correcto”: Juan Pablo Raba sobre Yeison Jiménez 11:21 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: