Lo balearon y lo arrojaron al vacío: así asesinaron a un empacador de frutas en Girón, Santander

Bucaramanga, Santander

Keiner Alexander Herrera Páez de 19 años de edad, fue identificado el joven cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en la vía Arenales-Nuevo Girón.

Según el reporte de la Policía, el joven oriundo del municipio de Girón, salió a las siete de la noche de su casa en compañía de dos amigos hacia el sector del parque de Nuevo Girón, pero en vista de que no contaban con vehículos para trasladarse optaron por solicitar dos motocicletas.

En camino hacia su destino, realizaron un parada para que Herrera Páez orinara. En ese momento, fue sorprendido por dos personas a bordo de una motocicleta, siendo el parrillero de la misma quien descendió del vehículo y le propinó tres heridas con arma de fuego.

Tras ser impactado por los proyectiles, sus agresores lo arrojaron a una cañada con una profundidad de por lo menos 10 metros y huyeron del lugar.

Las autoridades confirmaron que la víctima era un empacador de frutas de una plaza de mercado de Girón, pese a que no contaba con ningún antecedente, recibieron información preliminar que indica que Keiner también se dedicaba a la venta de droga y tenía nexos con “Los del Sur”, banda delincuencial que opera en el área metropolitana de Bucaramanga.