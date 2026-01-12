Feminicidio en Cereté, Córdoba: Mujer de 33 años muere por ataque con arma de fuego

Neila Figueroa, mujer asesinada por su pareja en Cereté, Córdoba. El hombre fue capturado.

Montería

La comunidad de Cereté, en el departamento de Córdoba, enfrenta nuevamente el impacto de la violencia de género tras el feminicidio de Neila Figueroa Segura, de aproximadamente 33 años.

El fatal desenlace ocurrió en el barrio El Cañito, donde la mujer fue atacada con un arma de fuego por quien, según las primeras informaciones, era su pareja sentimental.

A pesar de ser auxiliada y trasladada de urgencia al Hospital Sandiego, el personal médico confirmó que ingresó sin signos vitales, lo que selló una nueva tragedia para la región.

En respuesta a los hechos, la Policía Metropolitana ejecutó una rápida captura del presunto agresor, quien fue puesto bajo custodia de las autoridades competentes. Durante un pronunciamiento oficial, el coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, detalló la intervención y condenó el acto.

“La Policía Nacional condena cualquier acto que atente contra la integridad de nuestras mujeres”, afirmó Ruiz, explicando que el crimen se presentó “donde un hombre en una situación de intolerancia atenta contra la vida de su pareja sentimental”.

El oficial añadió que, “lamentablemente por las heridas causadas con arma de fuego por esta persona, esta mujer fallece en centro médico”.

Agresor capturado y arma incautada

Según la declaración policial, al sujeto capturado se le incautó un arma de fuego calibre .38, y fue dejado a disposición de la autoridad competente para la definición de su situación jurídica.

El coronel Ruiz aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía, invitando “a todos nuestros ciudadanos a ser tolerantes, a responder con calma, con mesura, frente a esas diferencias o situaciones que nos pueden llevar a generar conflictividad”.

Se espera que en las próximas horas tanto la Policía como la Fiscalía realicen un pronunciamiento más detallado para esclarecer los móviles del crimen y dar inicio formal al proceso judicial correspondiente.

Mientras tanto, el hecho ha generado una ola de rechazo y duelo en Córdoba. Familiares y amigos de la víctima la despiden con mensajes de dolor, entre los que se lee “Descansa en paz, Neila”, reflejando la conmoción que atraviesa el círculo cercano.

Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han alzado la voz ante este nuevo caso, haciendo un llamado urgente para reforzar las medidas de protección y prevención contra la violencia de género en la región.

La sociedad cereteña, y en general la cordobesa, permanece atenta a los desarrollos judiciales, en medio de un clima de indignación y exigencia de justicia por la vida de Neila Figueroa Segura.

Gobernador expresó rechazo

Desde su cuenta en X, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, rechazó el feminicidio ocurrido el domingo 11 de enero en Cereté.

“La violencia intrafamiliar enluta a Cereté. Hoy lamentamos profundamente la muerte de una mujer a manos de su pareja. Desde la Gobernación de Córdoba rechazamos todo acto de violencia”, dijo el mandatario seccional.

A lo anterior agregó: “no duden nunca en buscar ayuda. Tenemos cómo protegerlas y acompañarlas, porque la vida y la seguridad de cada mujer son prioridad”.