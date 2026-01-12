El costo de vivir en La Heroica: ¿Qué dejó la inflación en 2025 según Cartagena Cómo Vamos?

Cartagena cerró 2025 con una inflación inferior al promedio nacional, en un contexto de estabilidad a nivel país. Algunos rubros clave continúan presionando el presupuesto de los hogares, los datos del DANE abren un espacio para fortalecer acciones locales que permitan avanzar hacia un costo de vida más manejable para las familias.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Cartagena Cómo Vamos de acuerdo con las cifras presentadas por el DANE, analiza los resultados sobre el comportamiento de la inflación de la ciudad en el 2025, uno de los indicadores económicos que más impacta la vida cotidiana, al reflejar los cambios de los precios de los bienes y servicios que se consumen en los hogares.

En Colombia, la inflación se mide a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado mensualmente por el DANE, a partir de una canasta representativa del gasto de los hogares.

Teniendo en cuenta esta medición, el país cerro 2025 con una inflación de 5,1%, ligeramente inferior al 5,2% registrado el 2024. Si bien no alcanzó la meta del 3%, el resultado confirma una trayectoria estable, alejada niveles más altos observados en otros años.

En Cartagena, el IPC paso de 4,7% en 2024 a 4,8% en 2025, lo que representa un incremento de los 0,23 puntos porcentuales. Aún con este aumento, la ciudad se mantuvo por debajo del promedio nacional, lo que indica que el costo de vida creció a un ritmo menor que el resto del país.

Al comparar con otras ciudades principales, Cartagena registro una inflación inferior a Bogotá (5,1%), Medellín (5,06%), Barranquilla (5,07%) y Cali (4,82%). En el contexto del Caribe Colombiano, la ciudad se ubicó por encima de Santa Marta (3,64%), Montería (3,92%), Valledupar (3,49%), Riohacha (4,06%) y Sincelejo (4,15%), manteniéndose cerca del promedio nacional.

Retos focalizados en el presupuesto de los hogares

El análisis por divisiones de gastos evidencia que los mayores aumentos de precios se concentraron en transporte (9,47%) y educación (9,19%), seguidos por restaurantes y hoteles (8,39%) y salud (7,98%). Estos grupos superaron el promedio total de la ciudad (4,8%), lo que revela presiones específicas sobre el gasto de los hogares cartageneros.

En contraste, otros componentes de la canasta presentaron aumento más moderado, como alimentos y bebidas no alcohólicas (4.91%), bebidas alcohólicas y tabaco (6,36%), prendas de vestir y calzado (3,9%), alojamiento y servicios públicos (2,19%), muebles y artículos para el hogar (2,78%), información y comunicación (1,52%), recreación y cultura (3,94%), y bienes y servicios (2%).

El comportamiento de estos rubros confirma que la movilidad, educación, salud y consumo fuera del hogar continúan siendo los principales factores de presión para las familias.

Más allá de las cifras

Aunque Cartagena cerro el año una inflación inferior al promedio nacional, el costo de vida sigue siendo una preocupación central para muchas familias.

Más allá de los indicadores, la inflación se expresa en decisiones cotidianas como el costo del mercado, el transporte diario y los gastos asociados a servicios básicos que mes a mes pesas sobre los ingresos.

Los resultados del 2025 abren un espacio para fortalecer la discusión sobre el papel de las políticas públicas locales en la contención del costo de vida, especialmente para los hogares más vulnerables.

Avanzar en empleo, ingresos y acceso a servicios esenciales será clave para que la estabilidad observada se traduzca en bienestar sostenible