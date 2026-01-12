¿Decreto del Gobierno que cambia precio de viviendas VIS de salarios a pesos es viable? Explicación

Tras el alto incremento del salario mínimo para 2026 en un 23%, el Ministerio de Vivienda publicó un borrador de decreto para que el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) sea comercializada en pesos y no en salarios mínimos, para que no se afecten los compradores.

Y es que hoy en día, según explica Andrés Cardona, vicepresidente de Transacciones y consultoría de CBRE Colombia, una persona que adquirió una vivienda en 2024 por un valor total de $174 millones podría ver cómo, por el efecto del aumento del salario mínimo —al que están indexados múltiples componentes del precio—, ese mismo inmueble pasa a costar cerca de $260 millones.

Eso afecta a quienes firmaron promesas de compraventa a ciertos salarios mínimos y tras el incremento aumenta por el alza del mínimo por lo cual la persona tendrá que buscar nuevos recursos para poder adquirir su vivienda.

Para hablar sobre este borrador de decreto, pasó por los micrófonos de La W Juan Pablo López, exdirector de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

“No se podría hacer esto que está intentando el Gobierno. El punto en sí no es el salario mínimo, sino cómo se están ajustando otras reglas del sistema a partir de esa variable. La vivienda VIS vive en Colombia y siempre ha estado sujeto a topes de precio como instrumento de política pública, pero esos topes nunca han sido cifras rígidas o permanentes en el tiempo (…) Estos son proyectos a largo plazo, desde la preventa, escrituración, entrega, pueden pasar muchos años, y en ese tiempo cambian salarios, tasas de interés, financiación, y por eso la política pública optó por mecanismos de indexación, es decir, de actualización del valor del dinero en el tiempo, que para este caso es el salario mínimo, el cual se utiliza como referencia objetiva para actualizar esos topes”, explicó.

Asimismo, destacó que esta discusión se remonta a la circular 004 del 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la cual es una base del borrador del decreto que hoy se encuentra en discusión y que generará interpretaciones sobre cómo expresar el precio en proyectos tanto VIS como VIP.

“Con el tope para la vivienda VIS de 135 salarios mínimos vigentes, en este año 2026 quedaría en $236,3 millones y en 2025 estaba en $192,1 millones. Es decir, a las personas les incrementa en 44 millones el precio de su vivienda VIS si su vivienda es de ese tope", explicó.

Además, destacó que en el caso de Bogotá, Medellín o Cali, que tienen más de un millón de habitantes, el valor máximo es de 150 salarios mínimos, es decir, de $262 millones de pesos, y en 2025 el tope era de $213 millones de pesos.

El borrador de decreto, además, baja el tope a todas las ciudades a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Escuche la entrevista completa en La W:

