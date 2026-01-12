‘Cosmos’, la marca colombiana de productos de belleza eléctrica que hace alianza con Disney

Andrés y Rubén Betancur se atrevieron a enviar un correo electrónico que terminaría convirtiéndose en el punto de partida de la alianza de su marca con Disney.

Andrés y Rubén son dos emprendedores antioqueños que decidieron crear productos eléctricos de belleza como planchas para el cabello, rizadoras, secadores y otros lanzamientos que están por venir, según lo manifestaron en conversación con A Vivir Que Son Dos Días.

Cosmos es una marca que nació hace 13 años en el tradicional sector comercial de El Hueco, en Medellín. Allí comenzaron su camino como emprendedores, enfrentando los retos propios de iniciar un negocio, pero con la convicción de que su idea sería próspera y lograría consolidarse en el mercado.