Andrea y Alejandra Salamanca, su apuesta por la danza para la mente y el alma

Después de dejar atrás deportes como el fútbol y el karate, y por influencia de su mamá, Andrea y Alejandra Salamanca fueron enamorándose de la danza, una disciplina que les brinda seguridad y les transmite sentimientos positivos.

Hoy lideran una escuela de danza en la que reciben personas desde los 3 hasta los 75 años, con la intención de que los niños aprendan, a través del movimiento, a expresarse, a interiorizar valores para la vida y a dejar a un lado las pantallas para conocer su cuerpo y sus habilidades desde temprana edad, así lo explicaron en conversación con A Vivir Que Son Dos Días.

Este proyecto tiene un fuerte sentido social que, según las bailarinas, permite que mediante la conexión con la música, el cuerpo y la mente se desarrollen aptitudes positivas para la vida.