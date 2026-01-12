Alertan los impactos del turismo descontrolado en el Parque Nacional Natural Los Nevados

Tolima

Las autoridades del Tolima hicieron un llamado a las personas que están visitando el Parque Nacional Natural Los Nevados, ante el incremento descontrolado de turistas y los impactos negativos que esta situación está generando sobre el ecosistema y la seguridad de los visitantes.

“Desde la Gobernación del Tolima queremos hacer un llamado respetuoso, en los últimos días hemos evidenciado un aumento descontrolado del turismo que no solo pone en riesgo la seguridad de las personas, sino que está afectando gravemente este ecosistema protegido, patrimonio natural de todos los colombianos”, dijo Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.

Lozano Gutiérrez destacó que esta zona es un ecosistema de alta fragilidad ambiental y que, por esta razón, existen normas claras que deben cumplirse durante su visita.

Normas que deben respetarse dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados son las siguientes:

No estacionarse en las vías o detener el tráfico para actividades contemplativas. Los paisajes pueden apreciarse sin necesidad de detener el vehículo.

Arrojar o depositar basuras, desechos o residuos.

Recolectar o manipular especies de flora o fauna.

Los frailejones, las plantas, los animales e incluso el suelo cumplen una función vital dentro del ecosistema. Tomarse fotografías tocándolos o arrancándolos es totalmente ilegal.

Introducir animales, semillas o propágulos de especies exóticas o invasoras, ya que estas prácticas alteran el equilibrio natural del parque y pueden generar daños irreversibles.

Causar daños a las instalaciones y al mobiliario del parque, cuya conservación es una responsabilidad compartida.

“Visitar el Parque Nacional Natural Los Nevados es un privilegio”: Ericka Lozano

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo recalcó que ejercer ese privilegio de visitar el Parque Nacional Natural de Los nevados debe ser de manera responsable e implica no detenerse durante el recorrido, no generar trancones y admirar el paisaje desde el vehículo, respetando las vías y los puntos autorizados.

Asimismo, indicó que el turismo responsable significa disfrutar la naturaleza sin intervenirla, sin descender a zonas no permitidas y sin tocar especies protegidas. “Recorrer el parque con conciencia es entender que cada acción cuenta para su conservación”.

Finalmente, la secretaria recordó la importancia estratégica del Parque Nacional Natural Los Nevados, un ecosistema fundamental de la cordillera de Los Andes que suministra agua a más de 3 millones de personas en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, por lo que su protección es fundamental para las actuales y futuras generaciones.