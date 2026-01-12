Abonos de Atlético Nacional para la Liga Colombiana y Copa Sudamericana: Precios y dónde comprar

Los aficionados del Atlético Nacional podrán adquirir su plan de abonos para el 206/ Colprensa

Atlético Nacional anunció oficialmente a través de sus redes sociales, el Plan de Abonos para el 2026 que tiene un rango de $376.279 mil hasta $1.901.255 pesos. El precio puede variar dependiendo de la categoría en la que se encuentre cada hincha. Es decir si es abonado del 2025-II o es nuevo.

Los hinchas podrán adquirir su Plan de Abonos desde el 23 de diciembre de 2025 hasta el 17 de enero de 2026. Durante este periodo, las personas que no cuenten con la condición de Abonados Antiguos podrán comprar el Plan de Abonados correspondiente al primer semestre de 2026, siempre que exista disponibilidad de ubicaciones al momento de la adquisición.

Los aficionados al momento de abonarse les permitirán asistir a nueve partidos que Atlético Nacional juegue en casa en la fase de todos contra todos de la Liga Colombiana durante el primer semestre de 2026. Además, el abonado tendrá acceso a un 1 partido que el club dispute en condición de local en la Primera Fase de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

Cabe recordar que los abonados del conjunto Verdolaga tendrán plazo hasta la media noche de este lunes 12 de enero, para poder cambiar ya sea la tribuna o de silla.

A continuación el precio del Plan de Abonos de Atlético Nacional

Abonado antiguo: Son todos los hinchas que adquirieron el plan de membresía en el segundo semestre del 2025 de la fase todos contra todos y hayan recargado el plan para asistir a los partidos de cuadrangulares.

*Los precios incluyen el valor del servicio

Localidad Valor Platea $1.677.578 Occidental Alta $1.101.662 Occidental Baja $1.007.592 Occidental Alta $632.358 Oriental Baja $579.052 Norte $376.279 Sur $376.279 Gramilla (movilidad reducida) $376.279

Abonado nuevo: Se trata de los hinchas que se quieren abonar por primera vez para apoyar al León en todos los partidos.

