Un menor de 17 años se convirtió en la víctima 48 de la fiebre amarilla en el Tolima

Tolima

Las autoridades de salud del Tolima siguen la lucha contra la fiebre amarilla, enfermedad que ha dejado en el departamento 122 contagios y 48 muertos, el último caso corresponde a un menor de 17 que murió en el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué.

Según el reporte entregado por parte del centro asistencial, el menor había sido remitido desde el municipio de Ataco el pasado 7 de enero, pero pese a estar vacunado y a los esfuerzos médicos, la fiebre amarilla evolucionó generando su muerte.

“El paciente procedente de la zona rural del municipio de Ataco, ingresó a la institución por remisión, presentaba antecedente vacunal y un cuadro clinica de alta complejidad, con una evolución desfavorable”, indicó el comunicado del Hospital Federico Lleras Acosta.

Esta semana precisamente la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo Hernández, advirtió que el departamento concentraba el 85% de los casos de fiebre amarilla en el país.

“Los retenes pedagógicos son un pare por la vida; se solicitará el carné de vacunación para proteger la salud de todos”, señaló la funcionaria al revelar esta estrategia que se está implementando en la región.

En el departamento las autoridades de salud se encuentran comprometidas para garantizar puestos de vacunación en sitios estratégicos de los municipios, con el fin de asegurar el biológico que previene esta grave enfermedad. Municipios como Melgar, Carmen de Apicalá, Cunday, Villarrica, Purificación y Ataco durante este fin de semana.