Panfleto que circuló luego de la instalación de banderas del ELN es falso, dicen las autoridades

Antioquia

La semana pasada, las comunidades de las poblaciones de Andes y Támesis reportaron la instalación de varias banderas del ELN en comunidades rurales, lo que prendió las alarmas de las autoridades, ya que en el Suroeste de Antioquia históricamente no se ha tenido reporte de presencia de ese grupo ilegal.

De inmediato la policía y el Ejército comenzaron con la investigación de esta situación para aclarar si es que el ELN tenía intención de llegar al territorio, pero luego circuló un panfleto, supuestamente de ese grupo, en el que anunciaba la llegada al territorio para presuntamente combatir las otras estructuras armadas ilegales que hacen presencia en la zona.

“Del ELN supuestamente, donde le está advirtiendo a los ciudadanos del suroeste que hace presencia en la zona y que llega para, digamos, controlar, según ellos, la situación de organizaciones delincuenciales que hay en el territorio”, manifestó el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.

Caracol Radio consultó a fuentes de la policía y el ejército, desde donde manifestaron que dicho documento es falso. La razón es que ese panfleto estaba firmado por el Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, pero este cambió de nombre por Ogli Padilla, lo que le resta validez e invita a la comunidad a no dejarse intimidar y denunciar cualquier situación que vean sospechosa en sus territorios.