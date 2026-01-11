Ocho meses después de su secuestro asesinaron a comerciante en el sur de Bolívar

La familia de Geiner Jaramillo Romero, aguardaba las esperanzas de volverlo a abrazar tras ocho meses de ser secuestrado por el ELN, sin embargo, esa motivación se apagó cuando fueron notificados de que el cuerpo sin vida hallado en zona rural del municipio de Santa Rosa del sur, correspondía a su ser querido.

En mayo de 2025, el comerciante oriundo de Caucasia- Antioquia había sido llevado en contra de su voluntad, al parecer, con fines extorsivos. Desde entonces no se supo nada de su ubicación, solo después de que lograran identificarlo en medio de una inspección judicial.

Caracol Radio pudo establecer que el hoy difunto, quien se dedicaba al trabajo agrícola, deja cuatro hijos, y mucha tristeza entre sus allegados. Por su parte, una versión también señala que en el momento de su retención llevaba una gruesa suma de dinero.

Por ahora no hay capturas ni responsables directos por este crimen.