Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿Qué tanto ha cambiado el fútbol?

Este año es año de Mundial, y no es cualquiera, sino el primero con 48 selecciones y organizado por tres países. El deporte más popular del mundo ha vivido cambios no solo en sus reglas, sino en la forma como se juega. ¿Es el fútbol ahora más aburrido?

Para este capítulo hablamos con el analista de fútbol, Hernán Peláez; con el comentarista deportivo, Martín de Francisco; con Gustavo Serpa, presidente de la Junta directiva de Millonarios Fútbol Club; con la periodista y presentadora de ESPN, Diana Rincón; y con Marina Granziera, periodista y presentadora deportiva de Caracol Televisión.