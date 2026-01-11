Joaquín Restrepo, artista y escultor colombiano que lleva su obra a escenarios internacionales

Joaquín Restrepo es un artista y escultor colombiano que ha llevado su obra a diferentes escenarios del mundo, consolidando una trayectoria marcada por el diálogo entre identidad y memoria.

A lo largo de su carrera, Joaquín ha desarrollado proyectos en países como México, Suiza, Venecia, Estados Unidos, España y Ucrania. Como uno de sus más recientes trabajos, en 2025 presentó una exposición entre Budapest y Colombia, en la que destaca su escultura en bronce Sárga Pillangók Ölelése (El abrazo de las mariposas amarillas), una obra en homenaje a Gabriel García Márquez.

La escultura toma uno de los símbolos más representativos del universo literario del Nobel colombiano y lo traslada a lo tridimensional, conectando la literatura con la escultura y llevando referentes de la cultura colombiana a públicos internacionales.