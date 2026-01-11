Cartagena

En Cartagena obras del Nuevo Chambacú superan 73% de ejecución

Construcción de canchas, graderías, canales pluviales, urbanismo y equipamientos deportivos avanza de manera simultánea

Alcaldía de Cartagena

El Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, una de las apuestas deportivas y sociales más ambiciosas del gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, alcanzó un 73 % de avance físico total, confirmando que el proyecto entra en su fase decisiva de construcción y acabados.

Esta obra, liderada por la Secretaría de Infraestructura Distrital, se levanta sobre más de 64.000 metros cuadrados y hoy genera 193 empleos entre obra e interventoría. Allí donde durante décadas hubo ocupación irregular, deterioro y exclusión, hoy se construye el complejo deportivo más grande, moderno y completo del Caribe colombiano.

El proyecto avanza en dos grandes frentes: Ligas Menores, frente a la estación de Transcaribe, y Ligas Mayores, junto al Mall Plaza, ambos con progresos sostenidos que ya permiten dimensionar el impacto urbano y social que tendrá este nuevo pulmón deportivo de Cartagena.

En Ligas Menores

En este sector, frente a Mall Plaza y contiguo a Muebles Jamar, el avance ya llega al 76 %. La cancha de fútbol 11 se encuentra totalmente terminada, al igual que el canal principal y el canal perimetral que garantizan el adecuado drenaje del complejo.

La losa de parqueaderos está lista al 100 %, mientras que la cancha de fútbol 9 ya alcanza un 88 % y espera la instalación de la grama sintética, que se encuentra en obra. Los accesos principales y secundarios superan el 97 % de ejecución, con instalaciones eléctricas, hidráulicas y estructuras ya concluidas, y los camerinos y baterías sanitarias de fútbol 11 están al 96 %, entrando en fase final de acabados. El cerramiento perimetral ya llega al 93 %, y el urbanismo avanza con rellenos, compactación, siembra de árboles y colocación de losetas.

Este sector, que es la primera fase de Nuevo Chambacú, se estima que se entregue para el disfrute de niños, jóvenes, cartageneros y turistas a finales de febrero.

En Ligas Mayores

En esta zona, entre Mall Plaza y la estación de Policía de Chambacú, el avance es del 69 %. Las estructuras de graderías para la cancha de fútbol 11 y la de sóftbol están al 100 %, mientras que las cubiertas metálicas de estas graderías avanzan entre el 38 % y el 40 %, luego de haber completado su fabricación.

La cancha múltiple ya está totalmente terminada y lista para uso, al igual que las escalinatas. Los dugouts, tanto derecho como izquierdo, alcanzan un 97 % de ejecución, con estructuras, instalaciones hidrosanitarias y muros prácticamente listos.

El skatepark registra un 90 % y entra en su etapa final de detalles, mientras que los terrenos de juego de fútbol y sóftbol superan el 80 % y esperan la instalación de grama sintética y acabados finales. Así mismo, el urbanismo, que integra senderos, zonas verdes y áreas de estancia, ya alcanza el 60 %.

Este megaproyecto no solo levanta escenarios deportivos de alto nivel. También integra espacios verdes, accesos, andenes, parqueaderos, iluminación, skatepark, gimnasios al aire libre y equipamientos que permitirán que Chambacú se convierta en un verdadero distrito deportivo, recreativo y ambiental, abierto a toda la ciudad.

Nuevo Chambacú ya es símbolo de una Cartagena que se renueva, que dignifica su espacio público y apuesta por el deporte, la inclusión y el desarrollo urbano como motores de transformación social.

