Dos de las tres víctimas de la masacre estaban desaparecidas desde el 5 de enero en Abejorral

Abejorral- Antioquia

Bastante consternación ha generado la reciente masacre reportada en el municipio de Abejorral , en el Oriente de Antioquia, donde en la vereda Los Rastrojos encontraron en una zona boscosa tres cuerpos sin vida y con evidentes señales de violencia. Según la policía, en alto estado de descomposición. Ya fueron recogidos y llevados al área urbana para su plena identificación.

Caracol Radio conversó con un familiar de dos de las víctimas que eran primos y confirmó que entre los tres asesinados se encuentran Edwin Danilo Rivera, de unos 34 años, y su primo Edwin Rivera Flores, de unos 28. La tercera víctima es Giovanni Vargas; de este aún no se conoce su edad. Los tres vivían en una vereda conocida como La Peña a unos 15 minutos de la vereda donde los encontraron.

Esta persona, que solicitó no hacer pública su identidad, accedió a relatar algunos detalles previos al asesinato de sus familiares. Contó a este medio de comunicación que a Edwin Danilo Rivera y Edwin Rivera Flores los vieron por última vez el pasado 5 de enero cuando se estaban montando a una volqueta. Pero apenas hasta el día viernes 9 de enero se percataron de que estaban desaparecidos y desde ese momento comenzó la búsqueda de los dos hombres, pero nadie les daba razón de ellos. La tercera víctima también estaba desaparecida, indicó la familia.

Lamentablemente, este sábado 10 de enero les confirmaron que ya habían aparecido sus dos familiares, pero lamentablemente muertos y que habían sido asesinados desde el lunes. Los dos hacían parte de los tres masacrados. Agrega que no conocían si alguno tenía amenazas o alguna situación de alerta y sus actividades eran varias, entre ellas “Bulteadores”, trabajo que consiste en descargar mercancía de carros. Esta situación asegura que los tiene bastante afectados porque se trata de dos integrantes de una misma familia.

Toda esta información puede ser un punto de partida para las autoridades, ya que comenzaron la investigación para esclarecer este triple crimen que enluta tres familias del municipio de Abejorral, donde se venía teniendo una aparente calma, luego de las denuncias que había hecho Caracol Radio sobre el desplazamiento de más de 50 personas entre finales del 2024 y 2025 por la disputa del territorio de estructuras ilegales.