Diamante Eléctrico, la agrupación de rock entre los 100 Nuevos Líderes que transforman a Colombia

La agrupación bogotana Diamante Eléctrico fue reconocida entre los 100 Nuevos Líderes que transforman el país, según el periódico El País. Con una trayectoria que ha llegado a miles de corazones, la banda recibió este reconocimiento por su impacto más allá de la música. En conversación con A Vivir Que Son Dos Días, Daniel Álvarez habló sobre lo que significa para ellos este logro.

“Este reconocimiento para mí es más importante que muchas cosas. En esta carrera artística uno empieza con la pólvora por delante y quiere que todo suene duro, que ilumine muchísimo. Pero con el paso de los años uno se va formando como persona, en un país, en unas dinámicas sociales y en unas realidades que van mucho más allá de la música. El verdadero reto se vuelve trascender, y para nosotros este es un premio a la trascendencia, a estar haciendo mensajes profundos que van más allá de simplemente tener una guitarra en la mano”, expresó Daniel Álvarez.

Diamante Eléctrico ha sido ganador de premios como el Latin Grammy y, a través de su propuesta musical, ha logrado cambiar perspectivas y aportar de manera significativa a la industria musical colombiana.