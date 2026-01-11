“Decreto 1474 pone en riesgo la estabilidad financiera de los departamentos”: gobernadora del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció frente a los alcances del decreto 1474 promulgado por el Gobierno Nacional el pasado 29 de diciembre de 2025 para “atender los gastos del Presupuesto General de la Nación” y amparado en las medidas de Emergencia Económica que el mismo Gobierno había adoptado también en el último mes del año anterior.

Según Matiz, las acciones adoptadas en ese decreto pone en riesgo la estabilidad financiera de las regiones, “Las medidas tomadas en el decreto 1474 alteran de manera estructural el régimen de rentas territoriales; pero, además, reducen la capacidad de decisión fiscal que tienen los departamentos. Esto, por ende, entra a representar un riesgo para la estabilidad financiera de los mismos para la vigencia actual”.

Adriana Matiz, advirtió que el Gobierno Nacional no tuvo en cuenta que los presupuestos de inversiones de los entes territoriales para la vigencia 2026, ya habían sido aprobados por las asambleas departamentales.

“Tengo que decir que ese aumento tarifario puede generar un efecto regresivo en el recaudo; limitando los recursos disponibles para sectores tan importantes como la salud, la educación, el deporte, los cuales sabemos que cada vez demandan una inversión constante y creciente en nuestras regiones”, destacó la gobernadora del Tolima.

Dato: el Decreto 1474 de 2925 se titula: “Por el cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025”.