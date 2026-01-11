Concierto gratuito de Cody Fry y Filarmónica Joven de Colombia en Cartagena

La Gobernación de Bolívar, a través del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar – ICULTUR, entregará un reconocimiento especial a la Fundación Salvi, entidad organizadora del Cartagena Festival de Música, por sus 20 años de trayectoria y su invaluable aporte al desarrollo cultural del departamento.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este homenaje se realizará en el marco del concierto que ofrecerá el compositor, cantante y arreglista estadounidense Cody Fry junto a la Filarmónica Joven de Colombia, hoy a las 7:00 p. m., en el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena, con entrada gratuita.

Cody Fry, referente del pop sinfónico contemporáneo y dos veces nominado al Grammy, se ha destacado por una propuesta musical que combina la sensibilidad del pop con la riqueza sonora de la música orquestal. Nacido en Nashville, Tennessee, Fry ha conquistado millones de oyentes en todo el mundo gracias a su voz cálida y nostálgica, así como a sus celebrados arreglos sinfónicos de temas propios y de clásicos como The Sound of Silence y Eleanor Rigby.

En Cartagena, interpretará versiones orquestales de canciones como What If, Pictures of Mountains y Caves, consolidando su estilo como un puente entre las nuevas audiencias y el universo sinfónico.

En la primera parte del concierto, la Filarmónica Joven de Colombia, orquesta de la Fundación Bolívar Davivienda, interpretará la Pequeña suite del compositor colombiano Adolfo Mejía Navarro, obra pionera en integrar los ritmos del Caribe al lenguaje sinfónico, y el Huapango del mexicano José Pablo Moncayo, una de las piezas más emblemáticas del repertorio latinoamericano.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destaca la importancia de este reconocimiento a la Fundación Salvi y al Festival: “Celebrar los 20 años del Cartagena Festival de Música es reconocer una historia construida con excelencia, visión y compromiso con la cultura. La Fundación Salvi a través del Festival ha logrado posicionar a Cartagena y a Bolívar como un epicentro musical de talla internacional, formando públicos, impulsando el talento y demostrando que la cultura es un motor de desarrollo y orgullo para nuestro territorio.”

Por su parte, la directora de ICULTUR, Vaneza Daguer, señala: “Desde la Gobernación de Bolívar y desde ICULTUR es un honor rendir homenaje a la Fundación Salvi y al Festival por dos décadas de trabajo ininterrumpido en favor de la música y la cultura. El Cartagena Festival de Música ha sido un referente de calidad artística, formación y proyección internacional, y este reconocimiento es una manera de agradecer su aporte a la consolidación de una agenda cultural sólida y diversa para Bolívar.”

Con este homenaje y con un concierto de acceso libre protagonizado por uno de los grandes nombres del pop sinfónico actual, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso de seguir apoyando iniciativas que fortalecen el ecosistema cultural, amplían el acceso a las artes y posicionan al departamento como un escenario privilegiado para la música y la creación.