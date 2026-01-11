Accidente de bus intermunicipal en Turbaco no dejó lesionados de gravedad

Un bus intermunicipal de placas TLP091 que se desplazaba entre Turbaco y Cartagena, sufrió un accidente de tránsito donde no hubo víctimas fatales ni heridos de gravedad.

Sobre el siniestro vial, Caracol Radio conoció que el automotor proveniente de Montería, se salió de la carretera en un sector conocido como Las Tres Marías, presuntamente tratando de evitar una colisión con otro carro. El vehículo terminó en una cuneta, pero solo hubo daños materiales.

Paradójicamente, mientras curiosos presenciaban el suceso, un camión arrolló varias motocicletas estacionadas a un costado de la vía, gracias a Dios, sin que ninguna persona fuera víctima.

Mientras tanto, unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, acudieron al lugar para coordinar la remoción de los vehículos y regular el intenso trancón que se generó en la zona.