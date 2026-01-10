Vicky Álvarez, la líder que defendió el mercado latino de Seven Sisters en Londres

Hablamos con Vicky Álvarez, líder del mercado latino de Seven Sisters, en Londres, quien encabezó una batalla legal de 17 años para evitar la demolición de este emblemático espacio comercial y cultural.

Junto a la comunidad migrante, Vicky lideró un proceso de defensa del mercado que trascendió fronteras y llegó hasta la Organización de las Naciones Unidas. Gracias a esta gestión, se logró proteger un lugar que representa la cultura, la tradición y la memoria de la comunidad latinoamericana en la capital británica.

El mercado de Seven Sisters se mantiene hoy como un punto de encuentro para migrantes, un espacio donde convergen la gastronomía, el comercio y las tradiciones de América Latina, y que se ha convertido en símbolo de resistencia y organización comunitaria.