Una persona muerta y dos heridas dejó fuerte accidente de tránsito en Ibagué

Ibagué

La Secretaría de Movilidad de Ibagué confirmó que se registró un siniestro vial se sobre las 4:47 de la mañana de este sábado 10 de enero, en la calle 51 con carrera Séptima, barrio Piedra Pintada, donde un hombre de 30 años perdió la vida en el lugar de los hechos.

En el accidente se vieron involucrados una camioneta de placas TGT 132, conducida por un hombre de 32 años, quien resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial, donde se encuentra a la espera de la prueba clínica de embriaguez; y una motocicleta de placas WXJ 32E, conducida por un hombre de 30 años, identificado como Edward Andrés Torres Pachón quien falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Como acompañante en la motocicleta se movilizaba una mujer de nacionalidad extranjera, quien también resultó lesionada y fue trasladada a un centro médico.

De manera preliminar, las autoridades de tránsito manejan como hipótesis inicial la presunta falta de respeto a la prelación vial.

“Desde la Administración Municipal enviamos un mensaje de condolencia a la familia de este actor vial fallecido, quien se convierte en la segunda víctima fatal por siniestros viales en lo corrido del 2026. Reiteramos el llamado a la prudencia y al respeto por las normas de tránsito en las vías de nuestra ciudad”, indicó Fabián Rodríguez, secretario de Movilidad.