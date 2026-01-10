Reportan cuatro casos de homicidio en el departamento del Tolima

Tolima

Caracol Radio confirmó que se registraron cuatro casos de homicidio, hechos aislados que se registraron en los municipios de Fresno, Ibagué y Ambalema respectivamente informaron las autoridades.

Uno de los casos de impacto es el que se presentó en la vereda El Águila del municipio de Fresno donde dos personas fueron ultimadas con disparos de arma de fuego confirmó el mayor, Anderson Velásquez, comandante del Distrito del Municipio de Honda.

“Los hechos se presentaron sobre las 11 de la noche del viernes 9 de enero, en el sitio dos personas de sexo masculino fueron lesionadas con arma de fuego cuando se movilizaban en una motocicleta de bajo cilindraje”, dijo el mayor Velásquez.

Según se estableció, las dos personas fueron encontradas sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas, en la zona un equipo especial investiga las causas de los hechos.

Por otra parte, en el municipio de Ambalema, se confirmó el homicidio con arma de fuego de una persona de 24 años de nacionalidad extranjera. Según el mayor, Luis Rodríguez, comandante del distrito de Policía de Lérida, los hechos se registraron en el barrio Campo Alegre, sector La Carrilera.

Finalmente, en Ibagué se reportó un caso de sicariato en el barrio Especial El Salado, sector Fuente Santa, hasta donde llegaron hombres en moto que dispararon en varias oportunidades contra la humanidad de José Luis Roa Hernández, conocido en la zona como ´El Flaco´, aunque esta persona alcanzó a ser trasladada a la Clínica Nuestra llegó sin signos vitales.