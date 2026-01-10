¿Nueva masacre? Investigan el posible hayazgo de al menos tres personas muertas en Abejorral
El hecho violento se reportó en la vereda Los Rastrojos de esa población del oriente de Antioquia.
Abejorral - Antioquai
Las autoridades están investigando lo que podría ser una masacre en el Oriente de Antioquia. De manera extraoficial se ha informado que al menos tres personas fueron asesinadas en el municipio de Abejorral, vereda Los Rastrojos, distante a u nauna hora del área urbana.
La SIJIN de la Policía y el Ejército coordinan llegada al lugar para adelantar las investigaciones y determinar lo que sucedió en el sitio.
Por el momento es inormación preliminar.
En desarrollo…