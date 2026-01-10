Miguel Torres, el colombiano que debuta en Hollywood llevando su talento al cine internacional

Miguel Torres Umba, criado en Usme, Bogotá, emprendió hace 18 años un viaje a Inglaterra con el objetivo de aprender inglés y buscar nuevas oportunidades. En ese camino encontró la posibilidad de especializarse en Mimo Corporal Dramático, disciplina con la que dio inicio a su carrera artística, marcada por el esfuerzo y la constancia.

Hoy hace parte de Primate, una película estadounidense de terror natural, dirigida por Johannes Roberts. Se trata de una producción de Hollywood en la que Torres interpreta al protagonista, un chimpancé, papel para el que fue elegido por su estatura y su capacidad actoral.

Desde pequeño, Miguel soñaba con ser actor. Comenzó haciendo teatro en su lugar de origen y, pensando inicialmente en una carrera que le permitiera estabilidad económica, optó por estudiar electrónica, un proceso que no superó los dos años. Una llamada de amigos lo llevó a postularse a una beca del Icetex para estudiar inglés en Inglaterra. Allí terminó su formación en el idioma y dio los primeros pasos que hoy lo tienen iniciando su carrera en el cine internacional.