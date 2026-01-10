Ibagué le apostará a la siembra de más de 170 mil árboles en el año 2026 ( Acueducto Ibal, río Combeima )

En el 2026 en Ibagué se sembrarán 175 mil árboles con recursos públicos y privados para la protección de la cuenca del rio Combeima, así lo anunció Humberto Leal, director de Agua y Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía.

Para cumplir este objetivo el municipio compró un predio de 110 hectáreas en el Cañón del Combeima, zona de protección para la fuente hídrica que abastece el acueducto de Ibagué.

“Nos habíamos quedado sin espacios para generar estas siembras, este predio nos habilita unos espacios para comenzar las acciones en el primer trimestre con las siembras en el territorio”, dijo Humberto Leal.

El funcionario destacó que estos procesos ayudan a seguir cumpliendo con los lineamientos que están enmarcados en el plan de desarrollo de la Alcaldía en lo que se refiera a la compra de predios y la siembra de árboles.

“Hemos generado estas acciones para cumplir las metas, por eso se adquiere este predio por $3.800 millones para impactar positivamente la cuenca del acueducto de la ciudad generando réditos en materia de conservación ambiental”, destacó Leal.

Finalmente, mencionó que en los últimos dos años se han sembrado más de 200 mil árboles en la capital del Tolima, ahora se espera seguir trabajando con aliados privados para poder aportarle en el 2025 más de 170 mil árboles para la protección ambiental.