Faber Burgos cuenta cómo avanza el proceso de selección para viajar al espacio

Faber Burgos

Desde Las Vegas, Faber Burgos contó para A Vivir Que Son Dos Días que continúa en el proceso de selección para obtener uno de los cupos que permitirán viajar al espacio, una convocatoria en la que compiten cerca de 120 mil personas a nivel mundial.

Para apoyar a este colombiano en su proyecto de llegar al espacio, Faber invita a seguirlo en sus redes sociales, @FaberBurgosSarmiento, donde en la biografía se encuentra el enlace para votar. Según explica, este apoyo es clave para dar el primer paso y acercarse al cumplimiento de su sueño.

De acuerdo con Faber, en un plazo máximo de cuatro meses se conocerán los resultados de la convocatoria SERA (Space Exploration & Research Academy).

