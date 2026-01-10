Antioquia ya tiene 30 homicidios más en lo que va del 2026 en comparación con el 2025

Antioquia

El año 2026 ha iniciado con cifras preocupantes en cuanto a los homicidios por cuenta del accionar de los grupos ilegales en el departamento. Los hechos violentos han arrebatado la vida de 54 personas en los primeros días del 2026, lo que es calificado por la gobernación de Antioquia como una situación crítica.

Las cifras actuales entregadas por la gobernación indican que el año pasado a la misma fecha la cifra era de 24, lo que significa un aumento de un poco más del 50%.

“Porque la situación en este momento de Antioquia en el tema hde homicidios es crítica, es crítica, porque con respecto al año pasado, nosotros hoy tenemos ya 30 homicidios más en el departamento, y esa situación nos prende todas las alertas y todas las alarmas, y eso nos obligó hoy a llevar una reunión de seguridad para ver los organismos de seguridad y justicia, cuáles son los mecanismos, las estrategias y los planes que van a integrar y que van a llevar a cabo para contener esta situación”, agregó el secretario de seguridad de Antioquia, el general (r) Luis Eduardo Martínez.

El Valle de Aburrá con 12 homicidios, el Nordeste de Antioquia con ocho y el Suroeste con cuatro son las subregiones con el mayor número de muertes violentas. Recordemos que el pasado 6 de enero fueron asesinadas cuatro personas en el Nordeste a manos del Clan del Golfo.