Acceso a La Popa podrá realizarse desde Santa Rita: alcaldía entregará vía pavimentada

La transformación vial de Cartagena avanza con hechos. El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz inició el primer frente de obra del Circuito Vial del Norte, priorizando el tramo Loma Fresca – La Popa, una intervención largamente esperada que permitirá culminar la pavimentación de la calle 62 y convertirla en una segunda vía de acceso al Convento de La Popa.

Esta obra estratégica responde a una necesidad histórica de la ciudad: hoy, el cerro de La Popa cuenta con una sola ruta de subida, en el sector El Toril, lo que genera congestión, riesgos operativos y limitaciones para residentes, turistas y servicios.

Con la terminación de la calle 62, con 680 metros lineales de pavimento asfáltico, bordillos y cunetas, Cartagena tendrá una nueva alternativa vial que mejora la conectividad desde sectores como Paseo de Bolívar, Canapote y Daniel Lemaitre, mucho más cercanos al aeropuerto de Crespo, optimizando tiempos de llegada y descongestionando la ruta tradicional.

Cabe recordar que la Alcaldía de Cartagena, tras décadas de ser una vía abandonada y en mal estado, pavimentó la primera fase (900 metros lineales) de la calle 62, la vía principal Petares - Loma Fresca, una carretera esencial de para la conectividad de la zona, pero que por 39 años estuvo sumida en el deterioro y el abandono.

Esta emblemática subida alterna al Cerro de La Popa, distinta a la principal en El Toril que también fue intervenida por el Distrito, nunca antes había sido atendida. Sus habitantes llevaban años soportando una vía llena de huecos, peligrosa y propensa a accidentes.

Esta vía, que se inicia en el CAI de Santa Rita y llega hasta el Santuario Santa Cruz de La Popa, es una arteria sumamente importante para la movilidad de barrios como Santa Rita, Los Comuneros, Petare, Pablo Sexto II, República del Caribe o Loma Fresca. Fue construida hace aproximadamente 39 años y solo hasta ahora recibe su primera intervención general.

El nuevo frente: culminar la conexión con el Convento de La Popa

El tramo a intervenir actualmente comprende 680 metros lineales de la calle 62 en Loma Fresca, con empalme directo a la curva final de la vía actual de subida al cerro. A partir de ese punto, el acceso al convento se completa con un recorrido inferior a 200 metros por una trocha ya existente y que poco se conoce en Cartagena. La intervención se realizará en concreto asfáltico.

“Esta vía siempre existió, solo que nunca ha tenido ningún tipo de intervención y por ello gran parte de Cartagena no la conoce. Ahora se convertirá en una vía alterna para que quienes vengan desde Paseo de Bolívar, Canapote, Daniel Lemaitre y otras zonas puedan subir fácilmente, y en poco tiempo estar en el santuario o incluso bajar a la avenida Pedro de Heredia, encontrando solo un semáforo en el camino. Será una gran opción para los cartageneros”, aseguró Dumek Turbay Paz.

Además de mejorar la movilidad, la obra tendrá un impacto ambiental importante, ya que permitirá reducir de manera significativa el arrastre de lodo y materiales hacia barrios abajo como Canapote o Daniel Lemaitre, entre otros, durante la temporada de lluvias, un problema recurrente que afecta la seguridad vial y la calidad de vida de las comunidades vecinas.

Con la nueva extensión hasta el convento, el Distrito resaltó que Cartagena contará por primera vez en su historia con dos rutas de acceso a La Popa, lo que permitirá reducir la congestión vehicular y mejorar la experiencia de visitantes.

La ejecución del Circuito Vial del Norte está a cargo del Consorcio Vías Heroicas del Norte, al cual se le adjudicaron las obras por un valor de $45.418 millones, tras cumplir con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en el proceso de licitación. Desde la Secretaría de Infraestructura se adelanta el seguimiento técnico y administrativo para garantizar calidad, cumplimiento y resultados.

El tramo Loma Fresca – La Popa es el primero en arrancar de este proyecto, pero no será el único. El Circuito Vial del Norte incluye la vía de acceso al corregimiento de Punta Canoa, la conexión hacia la vereda Manzanillo del Mar, los accesos a Karibana y al Colegio Británico, así como intervenciones en el Centro Histórico como la calle de La Marina, tramos de las carreras 2 y 3 y la calle San Juan de Dios, donde también se instalarán rejillas para mitigar inundaciones por lluvias y marea alta. El contrato contempla, además, trabajos entre la Marginal Juan Angola y la vía Perimetral detrás de los barrios San Francisco y 7 de Agosto.