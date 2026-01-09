Unión Europea aprueba acuerdo con Mercosur: estos son los productos que ampliarán el comercio

Luego de 25 años de negociaciones, ambos bloques crearán la zona de libre comercio más grande del mundo, que se concentrará en comercio industrial y de agricultura. (Foto: Cortesía Comisión Europea )

Luego de más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea aprobó finalmente el acuerdo con el Mercosur, lo que abre las puertas a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con varias cláusulas diseñadas para calmar la oposición de los agricultores europeos.

En una reunión de embajadores en Bruselas, los 27 Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron una mayoría cualificada para aprobar el documento a pesar de la oposición de distintas naciones como Francia, Polonia e Irlanda.

La Comisión Europea ha estado negociando desde 1999 este amplio acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que prevé crear la mayor zona de libre de comercio del planeta, con más de 700 millones de consumidores, y eliminar aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

Los productos clave en el acuerdo

Bajo este acuerdo se establecen cifras clave como reducción a cero de los aranceles que gravan el 90% de los productos exportados por empresas europeas a miembros del Mercosur y viceversa. Esto implica la eliminación de barreras comerciales entre los 27 miembros de la Unión Europea y todo el continente americano (exceptuando a Estados Unidos, Venezuela, Cuba y Bolivia).

En el acuerdo definitivo se establece que del lado del Mercosur se impulsará el envío de productos del agro, mientras que desde la Unión Europea repuntará el envío de productos industriales.

Algunos de los productos que hacen parte del acuerdo son:

Mercosur amplía exportación de Unión Europea amplia exportación de Aceite de oliva

Quesos

Frutas

Carnes

Arroz

Miel

Soja

Aguacate

Hortalizas

Café Componentes de automóvil

Maquinaria y equipo técnicos

Productos químicos

Productos farmacéuticos

Productos textiles

Calzado

Chocolate

Bebidas alcohólicas

¿Cuándo comienza a regir el acuerdo?

Tras la aprobación del acuerdo por mayorías, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá volar a Paraguay y firmar el acuerdo con el Mercosur el lunes 12 de enero.

Aunque la firma salga adelante en Asunción, el acuerdo no entrará de inmediato en vigor, ya que del lado europeo se necesita también el visto bueno de la Eurocámara, que debe pronunciarse en un plazo de varias semanas.

El resultado de esta discusión no está nada claro, ya que unos 150 eurodiputados (de un total de 720) amenazan con recurrir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.

¿Premio o castigo?

Aunque desde el Mercosur el acuerdo ha sido respaldado desde su origen, en la Unión Europea han sido constantes las críticas por temores a un impacto masivo de la llegada de productos como carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

Los detractores del pacto, empezando por Francia, creen que el mercado europeo puede verse seriamente trastocado por la entrada de productos sudamericanos más competitivos debido a unas normas de producción consideradas menos rigurosas.

Protesta y bloqueos de agricultores europeos. EFE/ Ismael Herrero / Ismael Herrero Ampliar

Sus defensores, como España y Alemania, estiman, en cambio, que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos.

Italia, que en diciembre se sumó a la oposición de Francia y consiguió entonces bloquear el consenso, cambió de posición y esta semana destacó los “enormes beneficios” derivados del acuerdo.

Concesiones para tranquilizar al agro europeo

Para calmar la ira de agricultores y ganaderos, temerosos del impacto que tendría la reducción de aranceles, la Comisión diseñó una serie de cláusulas y concesiones en los últimos meses.

Entre las medidas, la Comisión anunció en septiembre una serie de garantías para sus sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado.

En diciembre, la Comisión anunció además que abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 8% inferior al de la misma mercancía en la UE, y si el volumen de importaciones aumenta más de un 8%.

El ejecutivo europeo se comprometió igualmente a legislar sobre los residuos de pesticidas en las importaciones, un aspecto que los agricultores denuncian como indiciario de una “competencia desleal”.

La Comisión anunció esta misma semana la prohibición total de tres sustancias: tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo, sobre todo en cítricos, mangos y papayas.