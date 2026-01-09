Colombia y la Unión Europea fortalecen su relación con Misión de Observación Electoral para 2026

Colombia y la Unión Europea reafirmaron su condición de socios estratégicos con una amplia agenda bilateral para 2026, que incluye el despliegue de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) para las elecciones de Congreso y Presidencia de la República.

El anuncio se dio tras el encuentro entre la canciller Rosa Yolanda Villavicencio y el embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, quienes destacaron los avances concretos de la relación en materia económica, de cooperación y de diálogo político en distintas áreas de interés común.

Agenda bilateral y principios compartidos

Durante la reunión, ambas partes resaltaron la importancia del respeto a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, que deben regir el sistema internacional, así como la solidez del vínculo político entre Colombia y la Unión Europea.

De cara a 2026, se destacó una robusta agenda bilateral que contempla las negociaciones del Acuerdo de Alianza y Cooperación, el cual se constituirá en el principal marco político y de cooperación entre Colombia y la Unión Europea. A esto se suma el seguimiento y desarrollo de los Diálogos Bilaterales en materia de Seguridad y Defensa, Drogas y diálogo político, entre otros espacios de cooperación.

La agenda incluye, además, visitas de alto nivel y el fortalecimiento de acciones conjuntas para enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional organizado, así como el potencial de colaboración en el marco de la agenda de inversiones de la Unión Europea Global Gateway.

Relación birregional y CELAC-Unión Europea

La canciller Villavicencio y el embajador Roudié también resaltaron la relación birregional entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea, reflejada en la IV Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC–Unión Europea, realizada en Santa Marta en noviembre de 2025, la cual calificaron como exitosa.

Misión de Observación Electoral para 2026

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la puesta en marcha de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Colombia, que acompañará las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República en 2026.

En junio de 2025, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia transmitió a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, la importancia de contar con el acompañamiento de la Unión Europea en los comicios electorales de 2026. En ese contexto, la Cancillería solicitó a las autoridades electorales colombianas considerar la extensión de una invitación formal a la Unión Europea para este propósito.

Como resultado, el 18 de diciembre de 2025 se suscribió el Acuerdo Administrativo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Delegación de la Unión Europea, relativo a la observación de las elecciones de Congreso y Presidencia de la República en 2026.

Despliegue de la misión

En virtud de este acuerdo, se desplegará la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que contará con aproximadamente un centenar de delegados designados por la MOE-UE y que iniciará sus labores en Colombia a finales de enero de 2026.

Este acompañamiento internacional busca contribuir a la transparencia, credibilidad y fortalecimiento institucional del proceso electoral colombiano, en el marco de la consolidación de la relación estratégica entre Colombia y la Unión Europea.