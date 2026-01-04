Países miembros de la UE pide una transición pacífica en Venezuela y llaman a la calma

INTERNACIONAL

La Unión Europea (UE) hizo este domingo un llamamiento a la calma y la moderación en Venezuela y reiteró su apoyo a una transición pacífica hacia la democracia, liderada por los propios venezolanos y respetuosa con la soberanía del país.

El pronunciamiento se hace un día después de que tropas americanas capturaran al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flóres.

En un comunicado respaldado por 26 de los 27 Estados miembros, todos excepto Hungría, la UE volvió a afirmar que Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente y defendió el derecho del pueblo venezolano a decidir su futuro.

El bloque europeo subrayó que, en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, e instó a todos los actores implicados a evitar una escalada del conflicto y a garantizar una solución pacífica a la crisis.

La UE también expresó su disposición a facilitar el diálogo entre las partes, en coordinación con Estados Unidos y otros socios internacionales y regionales, con el objetivo de alcanzar una salida negociada, democrática e inclusiva.

Asimismo, exigió la liberación incondicional de todos los presos políticos en Venezuela y recordó la importancia de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Por último, informó de que los Estados miembros trabajan de forma coordinada para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos en el país.