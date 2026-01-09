Sismo de magnitud 3,5 se registró en Norte de Santander. / Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 7:34 de la mañana de este viernes 9 de enero en el departamento de Norte de Santander.

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en jurisdicción del municipio de San Cayetano.

La entidad indicó que el evento sísmico fue localizado a seis kilómetros de San Cayetano, con una latitud de 7.85 y longitud de 72.57, y tuvo una profundidad superficial inferior a los 30 kilómetros.

El temblor fue sentido en Cúcuta y en varios municipios del área metropolitana, entre ellos El Zulia, Los Patios y Villa del Rosario, así como en Puerto Santander y sectores de la zona de frontera.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni afectaciones materiales asociadas a este evento sísmico.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en la región.