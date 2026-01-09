Sicarios ultimaron a magangueleño en Cartagena: el crimen se produjo en Olaya

En el barrio Olaya Herrera, Sector Estela, se presentó el homicidio con arma de fuego de YONIS DE JESÚS CORTINES BENTHAN, de 52 años, natural de Magangué - Bolívar, quien fue trasladado a un centro médico donde falleció debido a la gravedad de los impactos.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el ahora occiso se encontraba en su residencia, cuando se acercó un sicario, desenfundó una pistola y disparó en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.

El finado no reporta anotaciones judiciales en la base de datos de la Policía Nacional. Entre tanto, realizó la inspección técnica del cadáver, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.