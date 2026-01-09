Prográmese acá con los mejores partidos de Europa: Supercopa de España, Bundesliga, FA cup y LaLiga

¡Un fin de semana completo de emoción! Barcelona y Real Madrid disputarán la final de la Supercopa de España, en un nuevo clásico que definirá al campeón del torneo y en el que ambos buscarán imponerse ante su eterno rival.

Por otro lado, también se jugará la jornada 19 de LaLiga; sin embargo, debido a que los dos equipos estarán concentrados en la final que se llevará a cabo en Arabia Saudita, Barcelona y Real Madrid no disputarán esa fecha y sus respectivos partidos serán reprogramados.

Los colombianos tendrán protagonismo tanto en la Serie A de Italia como en la FA Cup de Inglaterra, torneo que se disputa cada año y en el que participan los clubes de la Premier League y de la Copa de la Liga. En este certamen, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma representarán al Crystal Palace, mientras que Jhon Arias y Yerson Mosquera con el Wolverhampton.

Prográmese con los partidos del fin de semana

Supercopa de España (Final)

Domingo 11 de enero

Barcelona vs. Real Madrid

Hora: 2:00 p.m.

Bundesliga

Sábado 10 de enero

Bayer Leverkusen vs. Stuttgart

Hora: 12:30 p.m.

Domingo 11 de enero

Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Wolfsburg

Hora: 11:30 a.m.

Serie A

Sábado 10 de enero

Como vs. Bolonia (Jhon Lucumí)

Hora: 9:00 a.m.

Udiene vs. Pisa (Juan Guillermo Cuadrado)

Hora: 9:00 a.m.

Atalanta vs. Torino (Duván Zapata)

Hora: 2:45 p.m.

Domingo 11 de enero

Inter vs. Napoli

Hora: 2:45 p.m.

Lunes 12 de enero

Genoa vs. Cagliari (Yerry Mina)

Hora: 12:30 p.m.

Juventus (Juan David Cabal) vs. Cremonese

Hora: 2:45 p.m.

FA Cup

Sábado 10 de enero

Macclesfield vs. Crystal Palace (Daniel Muñoz y Jefferson Lerma)

Hora: 7:15 a.m.

Wolverhampton (Jhon Arias y Yerson Mosquera) vs. Shrewsbury Town

Hora: 7:15 a.m.

LaLiga

Sábado 10 de enero

Real Oviedo vs. Real Betis

Hora: 8:00 a.m

Villarreal vs. Alavés

Hora: 10:15 a.m.

Girona vs. Osasuna

Hora: 12:30 p.m.

Domingo 11 de enero

Rayo Vallecano vs. Mallorca

Hora: 8:00 a.m.

Lunes 12 de enero

Sevilla vs. Celta de Vigo

Hora: 3:00 p.m.