Prográmese acá con los mejores partidos de Europa: Supercopa de España, Bundesliga, FA cup y LaLiga
Los colombianos brillarán en el Viejo Continente.
¡Un fin de semana completo de emoción! Barcelona y Real Madrid disputarán la final de la Supercopa de España, en un nuevo clásico que definirá al campeón del torneo y en el que ambos buscarán imponerse ante su eterno rival.
Por otro lado, también se jugará la jornada 19 de LaLiga; sin embargo, debido a que los dos equipos estarán concentrados en la final que se llevará a cabo en Arabia Saudita, Barcelona y Real Madrid no disputarán esa fecha y sus respectivos partidos serán reprogramados.
Los colombianos tendrán protagonismo tanto en la Serie A de Italia como en la FA Cup de Inglaterra, torneo que se disputa cada año y en el que participan los clubes de la Premier League y de la Copa de la Liga. En este certamen, Daniel Muñoz y Jefferson Lerma representarán al Crystal Palace, mientras que Jhon Arias y Yerson Mosquera con el Wolverhampton.
Prográmese con los partidos del fin de semana
Supercopa de España (Final)
Domingo 11 de enero
- Barcelona vs. Real Madrid
Hora: 2:00 p.m.
Bundesliga
Sábado 10 de enero
- Bayer Leverkusen vs. Stuttgart
Hora: 12:30 p.m.
Domingo 11 de enero
- Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Wolfsburg
Hora: 11:30 a.m.
Serie A
Sábado 10 de enero
- Como vs. Bolonia (Jhon Lucumí)
Hora: 9:00 a.m.
- Udiene vs. Pisa (Juan Guillermo Cuadrado)
Hora: 9:00 a.m.
- Atalanta vs. Torino (Duván Zapata)
Hora: 2:45 p.m.
Domingo 11 de enero
- Inter vs. Napoli
Hora: 2:45 p.m.
Lunes 12 de enero
- Genoa vs. Cagliari (Yerry Mina)
Hora: 12:30 p.m.
- Juventus (Juan David Cabal) vs. Cremonese
Hora: 2:45 p.m.
FA Cup
Sábado 10 de enero
- Macclesfield vs. Crystal Palace (Daniel Muñoz y Jefferson Lerma)
Hora: 7:15 a.m.
- Wolverhampton (Jhon Arias y Yerson Mosquera) vs. Shrewsbury Town
Hora: 7:15 a.m.
LaLiga
Sábado 10 de enero
- Real Oviedo vs. Real Betis
Hora: 8:00 a.m
- Villarreal vs. Alavés
Hora: 10:15 a.m.
- Girona vs. Osasuna
Hora: 12:30 p.m.
Domingo 11 de enero
- Rayo Vallecano vs. Mallorca
Hora: 8:00 a.m.
Lunes 12 de enero
- Sevilla vs. Celta de Vigo
Hora: 3:00 p.m.