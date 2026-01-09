Policía recuperó motocicleta abandonada en Magangué, Bolívar

La Policía Nacional de Colombia informa a la opinión pública que, frente a información que circula en redes sociales sobre una motocicleta presuntamente robada, el vehículo fue recuperado oportunamente por patrullas de la Estación de Policía Magangué.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos se registraron el 5 de enero de 2026, hacia la 1:45 de la tarde, cuando uniformados que adelantaban labores de registro, control y patrullaje preventivo en el barrio Las Delicias recibieron información de la comunidad sobre una motocicleta abandonada desde horas de la mañana en el sector Camino Viejo, calle 12 con carrera 36.

Al llegar al lugar, los policías hallaron una motocicleta marca Bajaj, línea Boxer CT 100, modelo 2014, color negro nebulosa, placa MQL-45D, la cual fue recuperada de manera inmediata y dejada a disposición de la autoridad competente, conforme a los procedimientos establecidos.

“La reacción oportuna de nuestros uniformados y el trabajo permanente de patrullaje permitieron recuperar esta motocicleta y proteger el patrimonio ciudadano. Invitamos a la comunidad a informarse por los canales oficiales y a confiar en el accionar institucional”, afirmó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante del Departamento de Policía Bolívar encargado.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana, e invita a la ciudadanía a suministrar información oportuna a través de las líneas oficiales, contribuyendo a prevenir hechos delictivos y a contrarrestar la desinformación en redes sociales.