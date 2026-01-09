Parque Heredia y La Carolina ya están conectados tras culminar obras del distrito

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz sigue cumpliendo su compromiso de transformar la movilidad de Cartagena. Ya quedó empalmada la conexión vial Parque Heredia – La Carolina, la primera vía complementaria del megaproyecto Intercambiador de La Carolina, una obra estratégica que marca un antes y un después en la circulación vehicular en el denominado Triángulo de Desarrollo Social de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta nueva conexión, ejecutada por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de la Secretaría de Infraestructura, permite unir de manera directa la Diagonal 32 (antigua vía a Ternera) con el sector de Ciudad Jardín, el Centro Comercial Gran Manzana y la Terminal de Transporte, convirtiéndose en una alternativa real para descongestionar la Transversal 53 (La Cordialidad) cuando empiece la construcción de la obra principal.

Esta primera vía alterna de 250 metros lineales no solo cumple un papel fundamental dentro del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) diseñado para acompañar la construcción del Intercambiador en este 2026, sino que quedará como infraestructura permanente al servicio de la ciudadanía, fortaleciendo la conectividad y mejorando la calidad de vida de miles de cartageneros.

Barrios como Parque Heredia, La Carolina, Ciudad Jardín, Villa Rosita, Villa Estrella, Barrios Unidos, El Recreo, la zona de conurbación con Turbaco, entre muchos otros, percibirán pronto los beneficios de esta obra, que reduce tiempos de desplazamiento, optimiza recorridos y ordena el flujo vehicular en esta zona de la ciudad.

Esta conexión es apenas el primer paso. El Intercambiador de La Carolina contempla la ejecución de otras vías complementarias, entre ellas las conexiones El Pozón - Nuevo Paraíso, Territorio Mio - Parque Heredia, y Las Palmeras, que en conjunto permitirán mantener la movilidad durante las obras principales y dejarán un sistema vial más robusto, moderno y funcional para Cartagena.

El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz sigue diciendo y haciendo, consolidando obras que no solo resuelven problemas históricos de movilidad, sino que preparan a Cartagena para su crecimiento futuro.