Nuevo atraco violento se presentó en Suba, en el norte de Bogotá: una persona quedó herida

En horas de la madrugada de este jueves 8 de enero se presentó un nuevo robo violento en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá. Este se presenta en menos de 24 horas del robo a dos adultos mayores que generó indignación en la localidad.

El robo ocurrió exactamente en la carrera 55 con calle 159, donde cuatro delincuentes interceptaron un vehículo en el que se movilizaban tres personas, que al parecer llegaban de una fiesta.

Los delincuentes dispararon contra un pasajero del carro en 8 oportunidades con un arma traumática y lograron robarse el vehículo.

Ante este grave hecho, la Policía de Bogotá desplegó un operativo especial en el norte de la ciudad, especialmente cerca al portal de TransMilenio de Suba.

“La persona que resultaría es un pasajero del vehículo, no el conductor. Es un grupo de amigos que venían de una fiesta y han sido abordados por otro vehículo, en el cual se genera el hurto que se presenta allí y se presentan las lesiones de esta persona”, señaló el comandante de la estación de policía de Suba, el mayor Milton Pachón.

La persona herida fue trasladada a un centro médico en el sector de Colina Campestre, donde según las autoridades no presenta heridas de gravedad.