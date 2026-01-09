Música clásica en los emblemáticos claustros de la Universidad de Cartagena

La Universidad de Cartagena se une, como aliado estratégico, a uno de los eventos culturales más importantes del país: el XX Festival Internacional de Música Clásica de Cartagena, que se realiza del 4 al 12 de enero de 2026, bajo el lema “El Alma y el Cuerpo”.

Este importante encuentro congrega a músicos de diferentes latitudes y reafirma el compromiso de la institución con la educación, la ciencia, la cultura, las artes y el libre pensamiento, posicionándose como una de las universidades más representativas del Caribe colombiano en el ámbito cultural y humanístico.

En esta edición, el Claustro de San Agustín será sede de Luthería, que se desarrollará del 7 al 12 de enero de 2026, con la participación de expertos nacionales de la quienes, a través de varias sesiones, compartirán sus conocimientos con estudiantes en Construcción y Reparación de Instrumentos de Cuerdas Frotadas y de instrumentos de viento, donde participan luthiers nacionales.

La luthería es el arte de fabricar, ajustar y reparar instrumentos musicales de cuerda como guitarras, violines, violas, violonchelos, contrabajos, ukeleles, mandolinas, banjos y cuatros, entre otros, constituyéndose en un saber fundamental para la preservación y calidad del sonido instrumental.

Por su parte, el Claustro de La Merced alberga la sede administrativa del Festival Internacional de Música Clásica, desde donde se realizará la distribución de boletería para los diferentes eventos y funcionará la sala de prensa, espacio destinado al trabajo de periodistas nacionales e internacionales encargados de cubrir todos los acontecimientos del festival.

Durante el desarrollo del festival, los claustros de La Merced y San Agustín se consolidan como epicentros culturales. Mientras que en La Merced se brinda atención permanente a los medios de comunicación, en las aulas del Claustro de San Agustín se desarrollan los ensayos y procesos formativos de la Orquesta Sinfónica de Cartagena, que, de acuerdo con la programación oficial, presentará su talento ante diversos públicos, ratificando el compromiso institucional con la formación de músicos clásicos locales.

Asimismo, el Claustro San Agustín será escenario de las Clínicas de Mantenimiento de Instrumentos Sinfónicos, dirigidas a músicos, estudiantes y público en general, en el marco del festival.

Clínicas de mantenimiento

Vientos sinfónicos y cuerdas frotadas

7 al 12 de enero de 2026

Universidad de Cartagena – Sede San Agustín

Instrumentos sinfónicos de viento

La Fundación Salvi realiza, en el marco del XX Festival Internacional de Música Clásica de Cartagena, clínicas de luthería para instrumentos de viento madera y viento metal, dirigidas a músicos y estudiantes. Estas jornadas ofrecerán diagnóstico, mantenimiento y reparación, guiadas por un destacado luthier nacional.

· Lugar: Universidad de Cartagena – Sede San Agustín

· Fechas: 7 al 12 de enero de 2026

· Horarios:

o 9:00 a.m. a 12:00 p.m. – Público general

o 2:00 p.m. a 5:00 p.m. – Músicos del festival

· Atención prioritaria a músicos inscritos y, según disponibilidad, al público en general.

Instrumentos de cuerdas frotadas

De igual manera, se realizará el Taller Práctico de Mantenimiento y Reparación de Instrumentos de Cuerdas Frotadas, enfocado en violín, viola, violonchelo y contrabajo, guiado por reconocidos luthiers nacionales

· Lugar: Universidad de Cartagena – Sede San Agustín

· Fechas: 7 al 12 de enero de 2026

· Horarios:

o 9:00 a.m. a 12:00 p.m. – Público general

o 2:00 p.m. a 5:00 p.m. – Músicos del festival

· Atención prioritaria con inscripción previa.