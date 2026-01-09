Manizales supera el 90% de ocupación hospitalaria

Manizales

Teniendo en cuenta la realización de las fiestas y eventos feriales, autoridades de salud en Caldas extreman las medidas preventivas para garantizar el acceso al servicio de salud de quienes lo requieran, teniendo en cuenta que la ocupación hospitalaria en los últimos meses ha estado superando el 90% e incluso el 100%.

Es por esto que desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas - DTSC, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, mantiene una vigilancia constante sobre la capacidad instalada de la red hospitalaria del departamento.

Diana Pilar Perdomo, subdirectora de Prestación de Servicios y Aseguramiento de la DTSC, informó que la ocupación hospitalaria en el departamento asciende actualmente al 76 %, con una cifra más alta en Manizales, donde alcanza el 92 %.

Ante esta situación, la funcionaria instó a la ciudadanía y a los visitantes a utilizar de forma racional los servicios de urgencias. Se recomienda acudir a estos servicios únicamente en casos que representen un riesgo vital. Para condiciones de salud menos graves, se sugiere optar por la consulta externa o la consulta prioritaria, según las directrices de cada entidad aseguradora.

“La vigilancia permanente que realiza el CRUE nos permite articular la respuesta del sistema de salud y garantizar la atención a quienes realmente lo necesitan”, explicó la funcionaria.

Además, destacó que el CRUE opera de forma continua para atender las necesidades de salud de la población de Manizales y Caldas.

Vigilancia sistema de salud

La DTSC reafirma su compromiso con la vigilancia del sistema de salud y hace un llamado a la colaboración ciudadana para el uso responsable de los servicios, especialmente en el marco de eventos masivos como ferias y festividades.