Inició nuevo frente de obra en el Malecón del Mar de Cartagena

El Malecón del Mar sigue creciendo y avanzando con hechos visibles. En las últimas horas, la Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz y a través de la Secretaría de Infraestructura, dio inicio a un nuevo frente de obra del megaproyecto: el Espolón 8 prima, una intervención estratégica para la protección costera y la consolidación del frente marítimo de la ciudad.

Este nuevo espolón tendrá una longitud inicial de 110 metros, con una extensión adicional de 60 metros, y su ejecución tendrá una duración aproximada de dos meses. Actualmente se encuentra en la fase de conformación de la plataforma inicial.

El Espolón 8 prima se desarrolla con criterios de alta ingeniería costera: contará con una altura promedio de 4 metros sobre el nivel del agua, profundidades que oscilan entre los 7 y 13 metros, y un ancho variable entre 6 y 10 metros.

Estas características permiten reforzar la protección del litoral frente a la erosión marina, mejorar la estabilidad de la línea costera, ampliar las zonas de playa para la consolidación de la megaobra y garantizar la durabilidad de las futuras intervenciones urbanas del Malecón.

Con este nuevo frente, el megaproyecto Gran Malecón del Mar alcanza un avance general del 28,70%, consolidando un ritmo sostenido de ejecución.

A la fecha, espolones como el 9, el 10 y el 7 prima ya se encuentran finalizados al 100 %, evidenciando una planeación técnica que permite abrir nuevos frentes sin detener los ya existentes.

El Malecón del Mar genera a la fecha alrededor de 100 empleos directos y mantiene un seguimiento permanente mediante comités técnicos, socioambientales y de seguridad industrial, garantizando una obra responsable con el entorno, el mar y las comunidades.