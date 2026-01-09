Horóscopo del Profesor Salomón para el día de HOY, 9 de enero: la salud debe ser una prioridad

Hoy es una fecha importante, el 8 es el número que habla del cambio y de la transformación. Las personas marcadas por este dígito, son personas que no les gusta la monotonía ni la repetición en su día a día. Además de esto, se caracterizan por ser perseverantes que poseen grandes ideas. El número que da el profesor, es 8974.

El profesor Salomón les recomienda a estas personas que prendan una vela de color amarillo para atraer mucha prosperidad y riqueza para el nuevo año que comienza.

Color del día: azul.

azul. Número para hoy: 3460.

3460. Fruta del día: mandarina.

mandarina. Código sagrado: 88829.

Horóscopo del día 9 de enero

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Para las personas de este signo, una carta de reflexión y sabiduría se muestra para este día. El ermitaño invita a que se piensen bien las cosas antes de llevarlas a cabo. Muchas decisiones deberá tomar dentro de poco, Cáncer, es necesario que actúe con prudencia, sin afanes, recuerde que la fe y la seguridad, son la base de todo.

Número del día: 9870.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Para las personas nacidas bajo este signo, las cartas muestran que nuevos horizontes y nuevas oportunidades van a llegar a su vida pronto. Además, en el área financiera, mediante los juegos de azar, podrá obtener grandes cantidades.

Número del día: 0123.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Para las personas del signo piscis, debe aprender a ser más paciente, no se acelere a la hora de realizar sus proyectos, todo tiene su tiempo y su momento. La inteligencia y sabiduría serán sus herramientas más poderosas a la hora de tomar decisiones.

Número del día: 3898.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Para los nacidos, bajo el signo de aries, la carta del mundo, se les indica que habrá muchas cosas por conquistar, no se acelere, y si ciertas pendientes no lograron llevarlas a cabo esta semana, la siguiente las terminarán, tome las cosas con calma. Tenga cuidado con su salud, vaya al médico y evite futuras complicaciones.

Número del día: 8490.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Para las personas del signo leo, algo interesante se les aconseja: deben tener firmeza, las cosas le van a salir bien, confíe y no dude, las nuevas oportunidades se están abriendo. Las cosas se van a dar poco a poco, porque las cartas muestran que ya todo está dado para este nuevo año, no desfallezca. Para algunos, van a estar viajando, aprovechen y recarguen energías.

Número del día: 0433.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para las personas del signo sagitario, necesitan tomar las cosas con calma, la espera no siempre tiene que ser mala. Vienen buenos proyectos que podrá realizar con éxito en lo que se refiere al trabajo, la vida amorosa y en la salud. Todo saldrá bien, tenga fe.

Número del día: 1598.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Para las personas nacidas en Tauro, las cartas muestran que muchas bendiciones van a tocar su puerta, ya que la estabilidad y la tranquilidad, llegarán a su vida. Por otro lado, en su vida amorosa, deben definir qué es lo que realmente quieren, no titubee, ya era de soltar para que pueda abrir nuevos horizontes.

Número del día: 7238.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Para las personas nacidas bajo este signo, su vida financiera se verá beneficiada enormemente, llega en cantidad más que suficiente, para así, cancelar sus deudas. Una recomendación es que boten todo lo viejo y que ya no necesitan, esos puede llegar a estancar su camino, viva el aquí y el ahora.

Número del día: 1368.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Para las personas del signo capricornio, la escalera de éxito se asoma en las cartas, esto representan nuevos cambios y buenas noticias en cosas que ya venía planeando. Cuiden su salud, eviten comidas que le hagan daño o que le afecten, vaya a chequeos médicos.

Número del día: 5596.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas nacidas bajo el signo de Géminis, recuerde que el amor es importante en todas las áreas, no solo en su vida amorosa, recuerde que la vida, sin amor, no vale nada, cultívalo y fortalécelo. Es un año para reconciliarse con aquellos que hirieron, los odios no son buenos, atraen cosas malas.

Número del día: 8850.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Para las personas nacidas bajo este signo, mucho trabajo llega, tendrá compromisos nuevos y demás, aprovéchelo. La carta de la justicia muestra que si se encontraba con ciertos pendientes, esos papeles se arreglarán con satisfacción.

Número del día: 1559.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Acuario, las cartas muestran que grandes bendiciones del cielo vienen en camino, y, además, muchas situaciones por las que estaba pasando, se van a arreglar. Recuerde que debe cuidar la salud, sobre todo la presión arterial, para evitar problemas graves a futuro.

Número del día: 1329.

