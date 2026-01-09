Grave impacto a sector automotor por salario mínimo e impuestos: “despidos y repensar negocio”

El futuro del sector de los concesionarios de carros en el país está en vilo. Pedro Nel Quijano, presidente de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores - Aconauto-, afirmó en La W que se están replanteando el negocio por el incremento del salario mínimo y el alza del impuesto al consumo.

“El sector de los automóviles vendidos a través de los concesionarios maneja diferentes áreas. Digamos, una es la venta misma de los vehículos, otra es la posventa, que incluye talleres y repuestos, y la parte de administración que es finanzas, logística, vigilancia, etc. Este sector da unos 350.000 empleos entre directos e indirectos. Y de esos 350.000 empleos, más o menos el 15% son personas que ganan el mínimo. Quiere decir que 50.000 personas se van a ver afectadas por esto positivamente por el adicional que van a recibir, pero negativamente por la cantidad de despidos que se van a dar”, afirmó Quijano.

De hecho, afirmó que la rentabilidad se ve en riesgo de inviabilidad pues “un concesionario, bien manejado al final de las cuentas, del balance, da una utilidad no superior al 3%. Entonces cuando hay mayores impuestos los precios aumentan y cuando los precios aumentan, se reducen las ventas”, sentenció.

Y es que en el decreto de emergencia económica se incrementa el impuesto al consumo para los carros, pasa de un 8 a un 19%, por lo que a todas las personas que están pensando en comprar un carro este año les va a salir más costoso.

De este modo, el líder gremial agregó que los distribuidores de vehículos se verán obligados a diversificar sus negocios, especialmente en el área de posventa, en el sentido de tener que renunciar a su característica monomarca a cambio del concepto multimarca, pues ante el alto costo laboral se hará necesario atender vehículos de más de una marca para mantener la rentabilidad.

