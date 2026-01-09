Escuela Naval Almirante Padilla formará por primera vez mujeres oficiales de Infantería de Marina

En un hecho histórico para la Armada de Colombia, seis mujeres colombianas ingresaron como Aspirantes a la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP), donde iniciaron su proceso de formación para convertirse en futuras Oficiales de la Infantería de Marina, cumpliendo así su sueño de integrar el pie de fuerza anfibio de la Institución.

Estas mujeres hacen parte de un grupo de 165 jóvenes que arribaron a las instalaciones de la ENAP en Cartagena, tras superar un exigente proceso de selección adelantado por la Dirección de Incorporación Naval. El grupo está conformado por 36 mujeres y 129 hombres, entre ellos un joven de nacionalidad panameña, gracias a los acuerdos de cooperación entre la República de Colombia y Panamá.

Acompañados por sus familiares, los Aspirantes participaron en el acto de protocolización que marcó el inicio de su período de adaptación naval militar, el cual tendrá una duración aproximada de tres meses. Finalizada esta etapa, comenzarán su formación por singladuras en las diferentes modalidades: Cadete Naval Regular, Cadete Regular de Infantería de Marina, Cadete Profesional de Infantería de Marina y Cadete del Cuerpo Administrativo.

El Contralmirante John Henry Ruiz Murcia, director de la Escuela Naval de Cadetes, destacó la importancia de este hito institucional y afirmó: “Celebramos este paso histórico de la Institución. Se continúan abriendo caminos para la mujer con mérito, disciplina y liderazgo, al punto de contar hoy con almirantes que conducen procesos importantes y comandantes que lideran unidades navales estratégicas. Este hecho reafirma que las capacidades, el carácter y la vocación de servicio de un militar no tienen género, sino compromiso con la Patria”.

La incorporación de la mujer en la Oficialidad Naval

La presencia de la mujer en la Oficialidad Naval se remonta a 1984, cuando la Armada de Colombia incorporó en la Escuela Naval de Cadetes al primer contingente de mujeres como Oficiales del Cuerpo Administrativo.

Posteriormente, en 1997, se integró el primer grupo de mujeres como Oficiales Navales de línea.

Hoy, 57 años después de la graduación de la primera promoción de Oficiales de Infantería de Marina, la ENAP recibe por primera vez a seis mujeres para formarse como Oficiales de esta especialidad, conocida como el brazo fuerte de la Armada de Colombia.

Cabe destacar que una de las Aspirantes prestó servicio militar voluntario en la Institución Naval, haciendo parte del cuarto contingente del año 2023, el cual también marcó un precedente al incorporar por primera vez mujeres como Infantes de Marina Regular y Bachiller.

La Armada de Colombia, a través de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, reafirma su compromiso con la formación integral de hombres y mujeres que han decidido servir a la Patria desde la Institución del azul que inspira, fuerza que protege.