El Tolima espera el paso de 500 mil vehículos en el puente festivo de reyes

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito del Tolima, entregó detalles del plan que se implementará durante el primer puesto festivo del 2026 en el que se espera se movilicen más de 500 mil vehículos por vías del departamento.

“Nosotros nos hemos preparado con todas las entidades publicas y privadas que tenemos alguna incidencia en materia de movilidad en las vías del Tolima, las concesiones y los mismos alcaldes, tendremos 16 cuadrantes viales a cargo de las autoridades de tránsito, es un trabajo coordinado”, dijo Miguel Bermúdez.

El funcionario destacó que en el cierre del 2025 y en el primer fin de semana del 2026 se ha tenido un alto flujo vehicular representando 165.117 automotores que ingresaron al departamento y 201.348 que salieron hacia otras regiones, lo que arroja un total de 366.465 vehículos.

“Este puente festivo de reyes es el primer cierre fuerte de la temporada de vacaciones, toda la semana se ha presentado un alto flujo vehicular lo que incluso llevó a que el operador del cruce de la cordillera realizara cierres en la vía Ibagué – Cajamarca – Alto de la Línea para controlar el tráfico”, resaltó el director operativo de la secretaría de Tránsito del Tolima.

A la vez se está desarrollando un trabajo coordinado con las autoridades de Cundinamarca, Caldas, Huila y Quindío, departamentos con los que el Tolima tiene conexión vial y existirá un alto flujo vehicular.

“El mayor reto se enfoca hacia Bogotá, pero en todo este proceso hay un factor determinante y es el humano, el conductor a quien le agradecemos para que programen con anticipación sus viajes y establezcan todo los necesario para desplazarse de manera responsable”, resaltó.

Las estadísticas indican que hasta el pasado 4 de enero se registraron en el Tolima 6 siniestros viales, 6 eventos menos que el mismo periodo de festividades del año 2024, en donde lamentablemente estos hechos arrojaron 3 personas fallecidas (-40%) y 6 lesionados (-50%).

Dato: el hecho más grave en materia de accidentalidad se registró el pasado martes 6 de enero cuando un bus de la empresa Rapido Tolima se estrelló contra un tractocamión en la vía Armero Guayabal – Mariquita dejando 2 personas muertas y 15 heridas.